Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek, kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu
KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Salı günü itibarıyla kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların daha yoğun olması bekleniyor.

Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor. Ancak güney bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Vatandaşların ani sıcaklık değişimleri ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Meteoroloji, yarınki haritasını da paylaştı.

Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bufün ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu
ETİKETLER
#hava durumu
#hava durumu
#yağış
#yağış
#sağanak yağış
#tedbirler
#sağanak yağmur
#Sıcaklık Düşüşü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.