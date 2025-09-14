Sağanak yağmur ve serin hava kapıda! Yeni haftada başlıyor | 14 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Salı günü itibarıyla kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların daha yoğun olması bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor. Ancak güney bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Vatandaşların ani sıcaklık değişimleri ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Meteoroloji, yarınki hava durumu haritasını da paylaştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bufün ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.