Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan hakem sözleri: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Doğan, takımı sahadan çekme konusunu gündeme taşıdıklarını ifade etti.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan hakem sözleri:
; deplasmanından 1-0 mağlup dönerken, hakem kararları da tansiyonu yükseltti. Trabzonspor Başkanı , sürece dair net konuştu.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan hakem sözleri: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük!"

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TRABZONSPOR İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

"Bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi! Bu iş böyle yürümez. Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapma hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum. İki takım açısından da söylüyorum. Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu olmaz, bunu yaptırmayacağız. Maçtan sonra Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan hakem sözleri: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük!"

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇTA NE OLMUŞTU?
Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği gol, faul sebebiyle iptal edilmişti.
Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi: Kerem Aktürkoğlu 'çocukluk aşkım' vurgusunda bulundu!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!
