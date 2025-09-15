Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi: Kerem Aktürkoğlu 'çocukluk aşkım' vurgusunda bulundu!

Fenerbahçe'nin 3 puan almasının ardından röportajlar gelmeye başladı. Fenerbahçeli futbolcular, süreçten beklentilerini anlattı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GÜZEL BAŞLANGIÇ DETAYI

"Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu. Derbiler her zaman zor olur. Yeni hocamızla kısa sürede taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Trabzonspor'un da ayağına sağlık. Taraftarımız da bizlere güzel destek verdi. İnşallah böyle devam ederiz. Hocamızın taktik anlayışını sahada gösterebilmek elbette bir süreç ama bahanemiz yok. Buna hepimiz dahiliz. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah, Alanyaspor maçıyla da devam ederiz."

ARCHIE BROWN'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU ÖVGÜSÜ

"Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. Kaliteli bir takıma ve teknik adama sahibiz. Oynayacağımız maçlar için heyecanlıyım."

İSMAİL YÜKSEK ŞAMPİYONLUĞU İŞARET ETTİ

"Yeni bir hocamız ve sistemimiz var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz aynı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim hayallerimiz şampiyonluk kupasını Bağdat Caddesi'ne getirmek. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önemli bir maçtı. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz."