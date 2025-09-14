Menü Kapat
Spor
Domenico Tedesco galibiyet sonrasında takıma mesaj verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, takımına net mesajlar verdi.

Domenico Tedesco galibiyet sonrasında takıma mesaj verdi!
'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk maçından zaferle ayrıldı. Genç hoca, Fenerbahçe oyuncularından beklentilerine dair detaylar verdi.

Domenico Tedesco galibiyet sonrasında takıma mesaj verdi!

DOMENICO TEDESCO'DAN İLK 3 PUAN SONRASI DEĞERLENDİRMELER

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyette onların da payı var. Böyle taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz. Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. 'un da kaybedecek bir şeyi yoktu. Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir; çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için öz güvenimizin artması gerekli."

Domenico Tedesco galibiyet sonrasında takıma mesaj verdi!

FATİH TEKKE NET KONUŞTU!

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi. Bizim mücadelemiz devam edecek. Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek. Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco galibiyet sonrasında takıma mesaj verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR KAÇ PUANDA?
Yeni sezondaki ilk mağlubiyetini Kadıköy'de alan Karadeniz devi, 5 maç sonunda 10 puan toplamış durumda.
