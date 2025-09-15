Ergin Ataman'dan final sonrasında 'son 2 dakika' detayı!

A Milli Takım’da başantrenör Ergin Ataman, çok üzgün olduğunu dile getirdi. EuroBasket 2025’i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan Türkiye’nin koçu, esas değerlendirme için zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

KOÇ ERGİN ATAMAN'DAN 'SON 2 DAKİKA' DETAYI

"Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüm! Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp, son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız."

KAPTAN CEDİ OSMAN DA MAÇIN SON BÖLÜMÜNE DEĞİNDİ

"Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye’ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız. Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz."