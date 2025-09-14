Kediyi kurtarmak isterken canından olacaktı! Korkunç kaza anı kamerada

Avcılar'da dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde bir olay yaşandı. Bir kadın, seyir halindeki aracını viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdurdu. Koşarak araçtan inen kadına, kediyi kurtarmak için tellere yöneldiği esnada ise emniyet şeridinden bir gelen otomobil çarptı. Yaşanan kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın bir süre yerden kalkamazken, yardımına çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü koştu. Olayın şokunu atlatan kadın ayağa kalkarken, bu sefer de bir adam şoföre tekme tokat saldırdı. Ardından vatandaşlar tellere yönelirken, kedi tellerden atlayarak kaçtı. Yaşanan o kaza ve darp anları ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.