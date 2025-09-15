Menü Kapat
Editor
Banu İriç
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar yolcusu! Vekalet kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'da düzenlediği saldırı gölgesinde gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’ne katılmak üzere Katar'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 00:11

Cumhurbaşkanı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılmak üzere 'a ziyarette bulunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Eylül sayılı karara göre Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar yolcusu! Vekalet kararı Resmi Gazete'de

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler yer aldı: "15 Eylül 2025 tarihinde Katar Devletine ziyarette bulunacağımdan dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir."

