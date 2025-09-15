Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar yolcusu! Vekalet kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a ziyarette bulunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Eylül sayılı karara göre Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler yer aldı: "15 Eylül 2025 tarihinde Katar Devletine ziyarette bulunacağımdan dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir."