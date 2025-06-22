Manisa Kırıkağaç’ta alevler yeniden yükseldi

Son dakika haberi: Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün başlayan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün orman yangını çıktı. Dün başlayan ve 16 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.

ALEVLER RÜZGARI ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Saat 12.20 sıralarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.