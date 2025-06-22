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 | Bengü Sarıkuş

Hava sahası alarmı: Orta Doğu’ya uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

British Airways, Dubai ve Doha uçuşlarını durdurarak, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurması ve Tahran'ın misilleme sözü vermesinin ardından Basra Körfezi'ndeki havacılık faaliyetlerini azalttı.

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Hava sahası alarmı: Orta Doğu’ya uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 12:42

Londra merkezli havayolu şirketi Dubai'ye birkaç uçuşu iptal etti ve gece boyunca emirliğe giden iki uçağı başka yöne çevirdi. Uçuş takip sitesine göre, Cumartesi gecesi Heathrow Havalimanı'ndan kalkan bir uçak Pazar günü erken saatlerde Suudi Arabistan hava sahasına ulaştıktan sonra Zürih'e yönlendirildi. Dubai'ye giden bir başka uçak ise Mısır'a kadar gittikten sonra Heathrow'a geri döndü.

Hava sahası alarmı: Orta Doğu’ya uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

Havayolu şirketi ayrıca Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşlarını iptal etti ve operasyonel kısıtlamalar ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle ay sonuna kadar Bahreyn seferlerini durdurdu. İsrail'in İran'ı bombalamaya başlamasının ardından geçen hafta çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı havayolu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a uçuşlarını durdurmuştu.

Hava sahası alarmı: Orta Doğu’ya uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

British Airways, müşterilerin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için son olayların bir sonucu olarak uçuş programını ayarladığını söyledi.

Bu hamleler, Orta Doğu'nun genellikle güvenli ve bölgesel karışıklıklardan korunaklı olduğu düşünülen bir diliminde artan endişeleri vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan bombardıman uçaklarının Pazar günü İran'ın üç ana nükleer tesisini vurduğunu ve Tahran'ın teslim olmaması halinde daha fazla saldırı tehdidinde bulunarak, uzun süredir dile getirmesine rağmen ABD'yi doğrudan ülkenin İsrail ile olan çatışmasının içine çektiğini söyledi.

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#British Airways
#orta doğu uçuş
#Ekonomi
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