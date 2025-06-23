Manisa'da anne vahşeti! Kızını boğarak öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Anne kız arasında bir anda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü. Kan donduran olay sonrası 112'yi arayan anne her şeyi itiraf etti.

Tüyler ürperten olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde 50 yaşındaki R.B. ile 25 yaşındaki kızı C.B. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü. Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.