Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Manisa’da tarihe büyük saygısızlık: 500 yıllık hazireyi tahrip ettiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yer alan ve halk arasında Araplar Camii adıyla da bilinen tarihi Hüsrev Ağa Camii’nin Haziresi'ndeki bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Cami cemaati tarihi mezarların korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 10:17

'nın Şehzadeler ilçesindeki Hüsrevağa Camii Haziresi asırlara meydan okuyarak tarihin sessiz tanıklığına devam ediyor. Osmanlı zamanında II. Selim'in Manisa'daki sancakbeyliği döneminde Darüssaade (Harem) ağası olarak görev yapan Afrika kökenli Hüsrev Ağa tarafından 1554 yılında külliye halinde yaptırılan ve halk arasında Araplar Camii olarak bilinen Hüsrev Ağa Camii'nin haziresindeki bazı mezar taşları kendini bilmez kişi veya kişilerce tahrip edildi. Yıllar önce de birçok kez saldırıya uğrayan mezar taşları her seferinde onarılıp korunurken, cami cemaati yapılan saygısızlığın kusurunun olmadığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE DEFİNE ARAMIŞLAR

Daha önceki yıllarda hazire içerisinde yer alan ve 1615 yılında 3. Murat Devri paşalarından Hanım Oğlu Yani Paşa tarafından kızı için yaptırılan Paşa Kızı Türbesinin içinde yer alan Yani Paşa'ya ait mermer lahidin 1 tonluk kapağını kaldırarak içini kazan define avcıları diğer mezarları da alttan kazmaya çalışarak define aramıştı. Kuruyan otlara atılan bir izmaritin çıkardığı yangın sonucunda da birçok mezar taşı siyah renge bürünmüştü. Son olarak ise bazı kişilerin mezar taşlarına taş atarak zarar verdiği iddia edildi.

İNSANLIĞA AYKIRI BİR ŞEY

Yaklaşık 15 yıldır caminin müdavimi olduğunu söyleyen 82 yaşındaki Mahmut Ak, ecdat yadigarı mezarlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ben buranın hemen hemen 15 yıldır müdavimiyim. Her gün buradan geçerken üç İhlas bir Fatiha okurum buradaki yatan Müslüman din kardeşlerimize. Ama buranın geçmişini, 16 yaşından beri bilirim. Bu kabristanın bu şekilde olması mantık dışı bir durum. İnsanlığa aykırı bir şey. Burada berduşlar çok" dedi.

“BANA 2-3 SEFER BIÇAK ÇEKTİLER”

Üç yıldır camide tuvalet görevlisi olarak çalıştığını belirten Hasan Hüseyin Sarıdağ ise bazı kişilerin hazirede sürekli sorun çıkardığını ifade ederek, "Buraya tinerciler ve sarhoşlar geliyor. 3-5 tane söz anlamayan çocuk var, bana 2-3 sefer bıçak çektiler. Kolladım kendimi sonra polisi çağırdım. Polisin eline verdim. Bunların yaşı tutmuyor diye bir şey yapılmadı. Benim tuvaletin camlarını kırdılar. Babası ve anasına da söyledim, yine laf dinlemiyorlar. Geçenlerde polisler geldi. Çocukları topladı gitti. Hocayı da beni de aldı gitti. Biz ifademizi verdik" şeklinde konuştu.

“'YAŞI TUTMUYOR BUNLARA BİR ŞEY YAPAMAYIZ' DEDİLER”

Tahrip edilen mezar taşlarının ve sandukaların daha evvel belediye tarafından onarıldığını kaydeden Sarıdağ, "Aşağı yukarı 5-10 senedir böyle kırık, çatlak buralar. Mezar taşlarının çocuklar birkaç tanesini kırdı. Polisler o çocukları topladı, gitti. 'Yaşı tutmuyor bunlara bir şey yapamayız' dediler. Belediyenin Park Bahçe İşleri Müdürlüğü ile görüştüm 'bayram sonu gelir temizleriz' dediler. Her sene belediyeden bahçe temizlemesi için geliyorlar zaten. Her sene gelip uzayan otları biçip temizliğini yaparak gidiyorlar" dedi.

