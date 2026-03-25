Bizans dönemine ait tılsım kitabı ele geçirildi! Aydın’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Aydın’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen dua (Tılsım) kitabı ve tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki M.E. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 1 adet Ortodoks/Bizans dönemine ait 16 sayfadan oluşan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabı, 1 adet Neolitik döneme ait mozaik taşı, 1 adet Roma/Bizans dönemine ait 4 cm uzunluğunda minyatür heykel, 1 adet ruhsatsız, seri numarası olmayan tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 7x65 çapında fişek, Altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
