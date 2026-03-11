Menü Kapat
Kültür - Sanat
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 600 yıllık Tevrat ele geçirildi! Satmak için müşteri arıyordu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, 15’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen altın yaldızlı ve deri kaplı bir Tevrat ele geçirildi. İşte detaylar...

’nın Menteşe ilçesinde ekipleri titiz çalışmaları sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 15’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen altın yaldızlı ve deri kaplı bir Tevrat ele geçirildi.

SATMAK İÇİN MÜŞTERİ ARIYORDU

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki M.U. isimli şahsın elinde bulunan dini el yazmasını satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe alarak Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde operasyon için düğmeye bastı. Yolda durdurulan M.U.’nun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tarihi dokusuyla dikkat çeken bir eser bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen eserin 15’inci yüzyıla ait, dış yüzeyi yaldızlı deriyle kaplanmış nadir bir Tevrat olduğu değerlendirildi. Yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması eserin, sanatsal ve tarihi açıdan büyük bir değer taşıdığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.U., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi Tevrat’ın ise detaylı inceleme yapılmak üzere Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

