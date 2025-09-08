Manisa'da kahreden kaza! Patlayan lastik bir ailenin sonu oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran karı-kocaya kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan karı-koca olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin araçtaki 2 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

PATLAYAN LASTİK HAYATLARINA MAL OLDU

Kaza, Manisa'nın Kula ilçesinde saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) idaresindeki kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı.

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.