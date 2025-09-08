Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Manisa'da kahreden kaza! Patlayan lastik bir ailenin sonu oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde arabalarının patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran karı-kocaya kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan çift olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin araçtaki 2 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:09

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran karı-kocaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan karı-koca olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin araçtaki 2 çocuğu olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da kahreden kaza! Patlayan lastik bir ailenin sonu oldu

PATLAYAN LASTİK HAYATLARINA MAL OLDU

Kaza, Manisa'nın Kula ilçesinde saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) idaresindeki kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı.

Manisa'da kahreden kaza! Patlayan lastik bir ailenin sonu oldu

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da kahreden kaza! Patlayan lastik bir ailenin sonu oldu


KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölü
#yaralı
#Kamyonet
#Lastik Patlaması
#Kulakent
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.