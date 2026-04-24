Mardin’de AVM’deki kazada 3 yaşındaki çocuk parmağını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki MovaPark Alışveriş Merkezi'nde yürüyen merdivene sıkışan parmağı kopan 3 yaşındaki çocuğun ailesi adalet istiyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan MovaPark AVM'de yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olayda, 3 yaşındaki T.B. ailesiyle birlikte alışveriş merkezinde bulunduğu sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Küçük çocuğun parmağı yürüyen merdivene sıkışarak koptu.

Ailenin avukatı Sibel Çelik, yaptığı açıklamada olayın yaklaşık iki hafta önce meydana geldiğini söyledi. Çelik, kazanın müvekkillerinin çocuklarının yürüyen merdivene yöneldiği esnada yaşandığını belirterek, "Olaydan sonra ihmaller zinciri başladı. Müvekkillerim yürüyen merdiveni kendi imkanlarıyla durdurdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kendileri aradı. İlk müdahale gelene kadar çocuğu sakinleştirmeye çalıştılar'' dedi.

'HEMŞİRE UZUV KAYBI YOK' DEDİ

AVM'de görevli sağlık personelinin yaraya tampon uyguladığını ancak "uzuv kaybı yok" denilerek ailenin yanlış yönlendirildiğini iddia eden Çelik, bu nedenle ailenin ilk etapta hastaneye gittiğini ifade etti. Doktorların parmağın koptuğunu söylemesi üzerine yeniden AVM'ye dönüldüğünü aktaran Çelik, "Geri döndüğünde hiçbir tedbir alınmamış, merdivenler aynı şekilde bırakıldığı gibi güvenlik şeridi çekilmemiş durumdaydı. Teknik personelin hiçbir tesisatı yok, kendi imkanlarıyla alışveriş merkezinden belirli cihazları satın alıp merdivenlerde parmağı arıyorlar. Saatler süren kendi mücadeleleri sonrasında uzuv bulunuyor'' diye konuştu.

Bulunan uzuvla ilgili sürece değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Uzuv ile ilgili yapılan doktor tespiti ile 'Yüzde 1 belki kurtarılabilir' denmesine rağmen parmak yerine dikiliyor fakat geldiğimiz noktada şu aşamada bile çocuğumuz iki ameliyat geçirmiştir. Ve bu ameliyatların devamı maalesef gelecektir. Maalesef olaydan 2 saat sonra geç kalındığı için çocuğumuz uzuv kaybı yaşadı. Bu haliyle de ömür boyu unutamayacağı bir eksikliğe sahip olmuştur."

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR

Avukat Çelik, "Bu süreçte özellikle olay sonrası AVM'nin sağlık personellerinin ve yönetiminin süreci iyi yönetememesi ve ihmaller zinciri sonrasında bu aşamaya gelinmiştir. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz. İhmali olan herkesle ilgili gerekli takiplerimizi yapacağız. Süreç sonrası maalesef alışveriş merkezi yetkilileri de konuyla ilgili duyarlı davranmamışlardır. Hatta alışveriş merkezinin imajı sarsılmasın diye görüntü alınmasını engellemişlerdir. Sadece telefonla ışık tutma ile yetinilmiştir. Bu haliyle de maalesef çocuğumuzun geleceğiyle ilgili ciddi bir sonuç ortaya çıkmıştır" dedi.

Çelik, güvenli bir ortam sağlamakla yükümlü işletmenin hem olay anı hem de sonrasında bu denli yetersiz ve sorumsuz davranmasının bu olayın münferit bir kaza değil, zincirleme ihmal sonucu meydana geldiğini gösterdiğini belirtti. Çelik, sorumluların tespiti, ihmalin tüm yönleriyle ortaya çıkması, gerekli cezai ve hukuki yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan olayla ilgili MovaPark AVM yönetimi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alışveriş merkezimizde 8 Nisan 2026 tarihinde yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ve teknik incelemeler açıkça göstermektedir ki yürüyen merdivenlerimiz düzenli bakımları yapılmış, tüm güvenlik ve teknik gereklilikleri eksiksiz şekilde sağlayan durumda olup, olay öncesinde herhangi bir arıza veya kusur bulunmamaktadır. Bu husus, bağımsız iş sağlığı ve güvenliği raporlarıyla da teyit edilmiştir. Olayın meydana geliş şekli incelendiğinde küçük yaştaki çocuğun ailesinin kontrolünden çıkarak yürüyen merdivene yönelmesi sonucu kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede olayın oluşumunda alışveriş merkezimize atfedilebilecek bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Bununla birlikte olayın hemen ardından sağlık ve teknik ekiplerimiz süratle müdahale etmiş, yaralı çocuk ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek, gerekli tüm süreçler titizlikle yürütülmüştür. Kamuoyuna yansıyan bazı iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, olay üzerinden haksız bir kusur isnadı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Hukuki süreçlerde tüm gerçekler, yetkili merciler ve bilirkişi incelemeleri ile ortaya konulacaktır. MovaPark Alışveriş Merkezi olarak ziyaretçilerimizin güvenliği en öncelikli hassasiyetimizdir. Bununla birlikte yaşanan bu üzücü olay nedeniyle insani ve vicdani sorumluluğumuzu da göz ardı etmeksizin süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."