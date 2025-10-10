Mardin'de korkunç kaza! Küçük çocuk su tankerinin altında kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama tankeri 8 yaşındaki Hamza Demir'e çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tankerin altında kalan küçük Hamza'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanker şoförü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Kızıltepe ilçemizde meydana gelen elim bir kazada, belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu 8 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok. Hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısı" denildi.

