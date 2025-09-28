Yola bakmadan çıktı, bisikletli çocuğa çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde sürücü bisikletli çocuğa çarparak yaraladı. Ali Rıza T. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla M.T (13) bisikletten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.