Mardin'de okul çıkışı dehşet! Öğretmene kurşun yağdırdılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dehşete düşüren olay Mardin'de meydana geldi. Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Yılmaz kanlar içinde yere yığıldı. Genç öğretmen okul önüne gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.