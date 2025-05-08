Kar maskeli saldırgan dehşeti! Evin kapısını çekiç ve baltayla parçaladılar!

Mardin’de kar maskeli 4 saldırgan bir evin kapısını çekiç ve baltayla kırdı. Evde bulunan ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken zanlıların, kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ettikleri görüldü. Zanlılar daha sonra doğrudan çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaya başlayıp asansörle karşılaştıkları bir kişiyi asansör dışına çıkmaya zorlayarak uzaklaştırdıkları görüldü. Olayın, saldırganlarla evde yaşayanlar arasında bulunan bir husumetten kaynaklandığı belirtildi.