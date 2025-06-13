Mardin'de orman yangını! Hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu

Mardin’de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Diyarbakır’dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını karadan söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BÖLGE HALKI DA SEFERBER OLDU

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler seferber olurken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.