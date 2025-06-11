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 | Baran Aksoy

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yaklaşık 3 saat süren havadan ve karadan müdahalesi sonunda yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 hektarlık alan zarar gördü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 18:48

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 15.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çanakkale'de korkutan orman yangını

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edilmesiyle yangına ilk müdahale saat 15.25 sıralarında yapıldı. Yangına havadan 5 uçak, 4 helikopter, karadan ise 22 su ikmal aracı ve arazöz, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, 3 treyler olmak üzere toplam 130 personel müdahale etti.

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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