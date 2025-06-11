Ümraniye'de oto sanayi sitesinde korkutan yangın! Patlama sesleri duyuluyor

İstanbul
İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.
İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor. İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.