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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:10

Market arabasını sürecek yer kalmadı: Beylikdüzü’nde ucuz et izdihama neden oldu

İstanbul Beylikdüzü Haramidere'deki bir zincir market şubesinde "Alışveriş Festivali" kapsamında uygulanan et indirimi izdihama yol açtı. Dana kıymanın 549 TL, kuşbaşının ise 699 TL'den satıldığı markette reyonlarda adım atacak yer kalmadı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:10

Türkiye genelinde Alışveriş Festivali düzenleyen bir zincir marketin indirim kampanyası büyük ilgi gördü. 

YÜZDE 50'YE VARAN ET İNDİRİMİ ADIM ATACAK YER BIRAKMADI

Festival kapsamında dana kıymanın kilosu 549 TL, dana kuşbaşı etin kilosu ise 699 TL'den satışa sunulurken, ürünlerinde de dikkat çeken indirimler uygulandı. Marketin şubesinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, reyonlar arasında adım atacak yer kalmadı. Özellikle et reyonunda yapılan yarı yarıya indirim, adeta izdihama neden oldu. Vatandaşların temel tüketim ürünlerine de ilgi gösterdiği görüldü. İndirimli ürünlerle dolan market arabaları kasalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kucak dolusu et alan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Market arabasını sürecek yer kalmadı: Beylikdüzü’nde ucuz et izdihama neden oldu


Marketten et alan bir vatandaş, "Piyasada birçok yeri gezdiğimizde bin lira civarında fiyat görüyoruz. Burada yarı yarıya. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapan bir başka vatandaş ise, "Tavuk aldık. Bugün halk günüymüş. Bundan yararlanmak için buraya geldik. Piyasa ile karşılaştırdığımızda fiyatlar uygun, halka hitap ediyor" şeklinde konuştu.

Yoğunluğa ilişkin açıklama yapan firma yetkilisi Uğur Ekiz, kampanyaya talebin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, "31 Ekim'de başlayan Alışveriş Festivalimiz 8 Kasım'a kadar sürecek. Özellikle yerli hayvan kesiminden elde edilen et reyonlarımıza çok büyük talep var. Kampanya kapsamında Türkiye'de en ucuz ve kuşbaşıyı yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuyoruz" dedi.

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#kıyma
#tavuk
#haramidere
#Alışveriş Festivali
#Uğur Ekiz
#Yaşam
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