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Ekonomi
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 18:06

Dev indirim vaadi pahalıya patladı: "Yüzde 80" reklamı sonrası ceza kesildi

İstanbul ve Mersin'deki iki şubesinde "yüzde 80 indirim" reklamını yapan zincir mağaza vaat ettiği fiyat avantajını ispatlayamadı. Bunun üzerine şirkete hem ceza kesildi hem de reklamlar durduruldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Dev indirim vaadi pahalıya patladı:
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 18:06

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri , ve ’de ev ve dekorasyon ürünleri satışı yapan bir mağazanın her iki şubesinde de yanıltıcı indirim reklamı yapıldığının tespit edildiğini ve işletmeye 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanarak reklamlarının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Dev indirim vaadi pahalıya patladı: "Yüzde 80" reklamı sonrası ceza kesildi

EV VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SATAN MAĞAZANIN YÜZDE 80 İNDİRİM TANITIMINA CEZA

Kaplan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " tarafından yapılan incelemelerde, ev ve dekorasyon ürünleri satan zincir mağazaların İstanbul ve Mersin’deki iki ayrı şubesinde gerçekleştirilen "yüzde 80 indirim" tanıtımlarında, tüketiciler nezdinde fiyat avantajı algısı oluşturulduğu ancak bu avantajın ispatlanamadığı tespit edildi. Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildi. Mevzuata aykırı bulunan reklamlar nedeniyle şirket hakkında iki ayrı dosyada toplam 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicilerimizin haklarını korumak, alışverişte şeffaflığı sağlamak ve yanıltıcı reklamların önüne geçmek için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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#Ekonomi
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