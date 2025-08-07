Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Marmara Denizi'ndeki sır perdesi aralanıyor: Kayıp iş insanı Yukay'ın teknesini batıran gemi kaptanı gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kayıp iş insanını arama çalışmaları ise devam ediyor...

'in açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ile bugün de devam etti.

AĞIR TONAJLI TANKER İDDİASI

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etmişti.

İddiaların ardından olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler olay günü kaza anından önce o rotada geçiş yapar kuru yük gemilerini ve yakıt tankerlerini tek tek tespit etti. Kaza anı o bölgeden geçişi görülen ve borda numarası tespit edilen kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemi kaptanı olduğu öğrenilen C.T.'yi gemide gözaltına alarak karaya getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadesi alınan C.T. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" şüphesiyle Yalova Adliyesine sevkedildi. Şahsın kazaya karışıp karışmadığının araştırıldığı, resmi açıklamanın Yalova Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan 3 gündür denizde arama faaliyetleri devam eden parçalanan yatın sahibi Halit Yukay'ın yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya'ya gittiği daha öncede kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.

