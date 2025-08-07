Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...

Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katında dehşet yaşandı. 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammed M. R. ile 28 yaşındaki 4 çocuk annesi eşi Fatıma Rahmani arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada cani, genç kadını elleriyle boğdu. Sesleri duyan komşular ekiplere haber verince korkunç olay ortaya çıktı. Ekipler içeri girdiklerinde, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz halde yatarken buldu.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Olay yerinde bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan Fatıma Rahmani'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan ve yaşları 2,6,8 ve 12 olan dört çocuk ekiplerce polis merkezine götürüldü.

CANİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.