Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...

Isparta'da yabancı uyruklu çift arasında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. Afganistan uyruklu 29 yaşındaki cani, eşini boğarak öldürmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata dönen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:23

Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katında dehşet yaşandı. 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammed M. R. ile 28 yaşındaki 4 çocuk annesi eşi Fatıma Rahmani arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada cani, genç kadını elleriyle boğdu. Sesleri duyan komşular ekiplere haber verince korkunç olay ortaya çıktı. Ekipler içeri girdiklerinde, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz halde yatarken buldu.

Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Olay yerinde bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan Fatıma Rahmani'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sırasında evde bulunan ve yaşları 2,6,8 ve 12 olan dört çocuk ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...

CANİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini elleriyle boğmaya çalıştı! Çocukların gözü önünde vahşet: Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü ama...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti
Aile içi vahşet! Eyüp Tiryaki'nin katili babası ve amcası çıktı! Korkunç cinayette kan donduran detaylar
ETİKETLER
#kavga
#şiddet
#cinayet
#İsparta
#Kısırlaştırma
#Fatma Radish
#Oğlunun Cinayeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.