Marmara'da deniz suyu turuncuya dönüştü: Kaygılandıran renge açıklama geldi

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bu görüntü dikkatini çekti.
Şarköy ilçesi sahilindeki görüntünün sebebi olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte plankton yoğunluğunda artış yaşanmasını gösterdi.
Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.
Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.