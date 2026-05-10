Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Marmara'da deniz suyu turuncuya dönüştü: Kaygılandıran renge açıklama geldi

Marmara Denizi’nde sıcaklık artışıyla birlikte sahilde deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Vatandaşların dikkatini çeken renk değişiminin sebebi ortaya çıktı.

’nin sahilinde deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bu görüntü dikkatini çekti.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde deniz suyu, yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çeken bu görüntü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin tarafından açıklandı.
Şirin, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton yoğunluğunda artış yaşanmasının sebebi olarak gösterdi.
Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, uygun koşullarda planktonların hızla çoğaldığını ifade etti.
Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.
DENİZ SUYU TURUNCUYA DÖNDÜ

ilçesi sahilindeki görüntünün sebebi olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte plankton yoğunluğunda artış yaşanmasını gösterdi.
Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.
Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.

