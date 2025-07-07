Marmara'da gecikmeler yaşanıyor! Açıklama geldi

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda bulunan ekranlardan ve anonslardan vatandaşlar yaşanan aksaklık konusunda bilgilendirildi.

İstanbul’da ulaşımın bel kemiği olan Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalarda yaşanıyor. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler de iptal edildi.

DURAKLARDA ANONS GEÇİLDİ

Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.