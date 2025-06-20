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 | Özge Sönmez

Marmaray hattından Avrupa'ya zırhlı araç sevki! Vatandaşlar görüntüledi

Avrupa’ya ihraç edilen zırhlı araçlar Marmaray hattından geçerken görüntülendi. Ankara'da üretilen Ejder Yalçın isimli zırhlı araç Türkiye'den çıkış yaparak Avrupa'ya ulaştı. Zırhlı araçların Marmaray hattından geçtiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 09:48

Ankara’da üretilen vagonlar dolusu Ejder Yalçın isimli zırhlı araç, Avrupa için yola çıktı. İstanbul'a ulaşan zırhlı araçlar Marmaray hattından geçerken görüntülendi. Türkiye’nin dev ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattından geçen ihracat treninin geçiş anı sosyal medyada dikkat çekti.

YÜK TAŞIMACILIĞINA DA AÇILIYOR

Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, savunma sanayii araçlarının da görülmeye başlanması dikkat çekiyor. Avrupa’ya ulaştırılmak için trenle taşınması; Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini gözler önüne seriyor. Marmaray hattı gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.

Marmaray hattından Avrupa'ya zırhlı araç sevki! Vatandaşlar görüntüledi

AVRUPA’DA SİPARİŞ VEREN DEĞİŞİK ÜLKELERE TREN İLE SEVK EDİLİYOR

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen zırhlıların İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, Boğaz’ın altındaki bu stratejik geçidi kullanarak Avrupa Yakası’na ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Ankara’da üretilen Nurol marka zırhlı araçlar, Avrupa’da sipariş veren değişik ülkelere tren ile sevk ediliyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri 48 adet 5. nesil Kaan savaş uçaklarından Türkiye’ye sipariş vermişti. 5. nesil olup olmadığı tartışmalı hale gelen, radara yakalanmadıkları iddia edilen F-35 uçaklarının ise çok fazla düşmesi dünyada gündem olmuştu. İsrail son İran saldırısında ciddi rakamlarda F-35 uçağını kaybetti.

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