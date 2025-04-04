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 | Bengül Arıca

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın paniği! 680 kişi tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Yangından ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Otelde konaklayan 680 kişi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:28

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldız bir otelde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Sabah saat 05.58’de sıralarında meydana gelen yangın otelin kazan dairesinde çıktı. Yoğun duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Servis’e ihbar edince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin dolu olması yangının üst katlara sıçraması durumu nedeniyle yangın bölgesine orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı söndürme ekipleri de sevk edildi.

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın paniği! 680 kişi tahliye edildi

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bu arada yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın paniği! 680 kişi tahliye edildi

680 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekiplerinin görev aldığı yangında oteldeki tüm odalar tek tek kontrol edilerek 680 kişinin tahliyesi sağlandı. Bölgede görevli ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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