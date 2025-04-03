Şanlıurfa'da göçük faciası! İşçiler toprak altında kaldı

İstanbul
Şanlıurfa Ceylanpınar'da kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde kepçeyle kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. 4 işçi göçük altında kaldı.
Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.