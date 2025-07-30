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 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'

Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine yönelik paylaşım yapan İzmir Barosu’na bağlı avukat Serhat Arslan'ın sözleri tepki çekti. Adalet arayışını sürdüren Ahmet'in annesini Yasemin Minguzzi'yi hedef alan Arslan, “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” dedi.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:07

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında 2 cani tarafından bıçaklanarak katledilen cinayetinde İzmir Barosu’na bağlı avukat Serhat Arslan'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi'yi hedef alan Arslan'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. "Suça sürükleniyor diye çoluğu çocuğu asmayacağız" diyen Arslan, "Evladı ilk ölen değil" ifadeleriyle şoke etti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'

SKANDAL SÖZLER: EVLADI İLK ÖLEN O DEĞİL

O avukatın Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi hakkında yaptığı paylaşım:

"Valla kimse kusura bakmasın bir kadın evlat acısı çekiyor diye bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz. Evladı ilk ölen değil. Son da olmayacak. Bu ülke daha yaşanılabilir bir yer olsun diye kendimizi paralıyoruz adliye koridorlarında, sokaklarda, meydanlarda. Sırf acısı var diye susa susa tepemize çıkardık. Önüne gelen herkesi hedef gösteriyor. Arkasından da bir ordu insan hedef gösterdiğini linç ediyor. Çocuk sistemini çocukların daha da lehine işleyen bir hale getirmek zorundayız. Suça sürükleniyor diye çoluğu çocuğu asmayacağız. Çocuklardan katil yaratan bu düzeni değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Not: Tamam inşallah benim çocuğum da ölür de o zaman anlarım tamam."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'

"SÇÇ DEĞİL ÖKK"

Yasemin Minguzzi ise sosyal medya üzerinden Avukat Ateşci’ye tepki gösterdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kardelen Ateşci, SSÇ demeyeceksiniz. ÖKK diyeceksiniz. Açılımını da söyleyeyim: Özü Kötü Katiller.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine avukattan tepki çeken sözler! 'Evladı ilk ölen o değil'
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ETİKETLER
#suç
#adalet
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Kadıköy Cinayeti
#Serhat Arslan
#İzmir Barosu
#Sosyal Medya Tepkisi
#Yaşam
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