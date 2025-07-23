Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında 2 şehir eşkıyası tarafından katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Minguzzi'ye kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi, birçok ünlü isim ve aynı kaderi paylaşan ailelerden de destek geldi. Gülben Ergen ve Ece Seçkin de meydana gelerek yaşananlara isyan etti. Oturma eylemi devam ederken acılı anne telefonuna gelen tehdit mesajlarını paylaştı.

"ŞİKAYETİNİZİ GERİ ÇEKİN YOKSA..."

Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veledin yanına gömeriz" dedi.

OTURMA EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak, bu akşam itibarıyla eylemi sonlandırdığını açıkladı.