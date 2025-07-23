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 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy'de oturma eylemi başlattı. Yasanın değişmesini talep eden Minguzzi'ye birçok ünlü isim de destek verirken, acılı anne gelen tehdit mesajları nedeniyle eylemini sonlandırmak zorunda kaldığını açıkladı. İşte kan donduran o mesajlar...

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Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 08:01

'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında 2 şehir eşkıyası tarafından katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Minguzzi'ye kuryelik yaparken öldürülen 'ın annesi, birçok ünlü isim ve aynı kaderi paylaşan ailelerden de destek geldi. Gülben Ergen ve Ece Seçkin de meydana gelerek yaşananlara isyan etti. Oturma eylemi devam ederken acılı anne telefonuna gelen tehdit mesajlarını paylaştı.

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar

"ŞİKAYETİNİZİ GERİ ÇEKİN YOKSA..."

Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veledin yanına gömeriz" dedi.

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar

OTURMA EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak, bu akşam itibarıyla eylemi sonlandırdığını açıkladı.

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar
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ETİKETLER
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