Mekan kurşunlayan eşkıyalar hamamda keyif yaparken yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda 27 Temmuz günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda; şapkalı bir şahıs, bir iş yerini henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tuttu.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yanı sıra olaya 3 kişinin daha olaya karıştığı belirlendi.

HAMAMDA KEYİF YAPARKEN YAKALANDILAR

Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen şüpheliler M.A. (15), M.B.A.(20), K.K.((19) ve R.D.(32), bir hamamda suçu işledikleri tespit edilen silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ‘işyeri kurşunlama' suçundan adli makamlara sevk edildi.