Mersin'de 13 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü: 'Beni sürekli dövüp...'

Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. 13 yaşındaki M.B.Ö ile 38 yaşındaki babası A.Ö arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, öfkeden deliye dönen 13 yaşındaki çocuk yatak odasındaki silaha koştu. Silahı alan çocuk, babasına ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.