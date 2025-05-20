Mersin'de fabrikada yangın! Yol ulaşıma kapatıldı: Patlamalar yaşanıyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TOMA'LARLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.