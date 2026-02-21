Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Selahattin Demirel

Mersin'de kaçak fırındaki mide bulandıran görüntü denetimde ortaya çıktı

Mersin Akdeniz'de ramazan denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymadığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen bir fırına 6 bin 400 lira ceza uyguladı. İşletmeye eksiklerini gidermesi için 10 gün süre verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
19:49
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
19:49

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, ekmek ve pidelerin gramajı, üretim alanlarının hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, kullanılan malzemelerin saklama şartları ve ruhsat durumları detaylı şekilde incelendi.

Mersin'de kaçak fırındaki mide bulandıran görüntü denetimde ortaya çıktı

GENEL TEMİZLİK KURALLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında bir fırında ciddi ihlaller belirlendi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makineler ile ekipmanların kirli olduğu tespit edildi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı. Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.

Mersin'de kaçak fırındaki mide bulandıran görüntü denetimde ortaya çıktı

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında kontrollerin daha da sıklaştırıldığını belirterek, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Mersin'de kaçak fırındaki mide bulandıran görüntü denetimde ortaya çıktı

Sivaslıoğlu, denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını, tatlı imalathaneleri, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm işletmelerin Ramazan boyunca periyodik olarak kontrol edileceğini kaydetti.

Zabıta ekipleri, kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

