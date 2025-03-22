Mersin'de koca vahşeti! Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 44 yaşındaki Sevcan Y. ve eşi U.Y bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce talihsiz kadın kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Korkunç olayın adresi bu kez Mersin... 4 çocukları olan 44 yaşındaki U.Y., eşi Sevcan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çıkan tartışma büyüyünce öfkeli koca evdeki tabancayı alıp eşi Sevcan Y.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevcan Y. hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.