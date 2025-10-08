Mersin'de yine minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Mersin'in Erdemli ilçesinde M.Y. idaresindeki minibüs, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Minibüste bulunanların kendi bahçelerine çalışmaya gittiği öğrenilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan, dün de Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 10 metrelik şarampole uçması sonucu 4 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.