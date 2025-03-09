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 | Baran Aksoy

Merve Nur'u Dünya Kadınlar Günü'nde katletmişti! Genç kızın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Arkadaşıyla bir AVM'de oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, bir cani tarafından katledildi. Merve Nur'u öldüren katil zanlısı düzenlenen operasyonda yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 18:31

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerindeki Ninova Park AVM’ye gelen 26 yaşındaki cani B.A., Merve Nur Yararlık (22) ve S.K.'ye (21) kurşun yağdırdı.

Olay sırasında Merve Nur hayatını kaybederken, S.K. de yaralandı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

MERVE NUR'UN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Merve Nur Yararlık’ı tabancayla vurarak öldüren, S.K.’yi de yaralayan B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hastanede tedavisi devam eden S.K., ifadesinde, B.A. ile arkadaş oldukları ve gün içinde telefonda tartıştıklarını ileri sürüp akşam bulundukları kafeden sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini ifade etti.

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