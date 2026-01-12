Mesajla başladı kanla bitti! Eskişehir'de 'kız kavgasında' genç ağır yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'taki bir adreste meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Mehmet S.Ü. ile 25 yaşındaki M.A.K. arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü.

4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.’yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı. Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.