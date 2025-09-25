Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gençlerin kız kavgası cinayetle bitmişti! 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Kocaeli'nde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan cinayetine ilişkin süren soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:07

'nde 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile 18 yaşındaki Yiğit T. ile arasındaki kız meselesi kavgasında kan dökülmüştü. Toprak Yiğitdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI MARKETTE ÖLDÜRÜLDÜ

17 Eylül'de 'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile o sırada içeri giren 18 yaşındaki husumetlisi Yiğit T. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Toprak Yiğitdoğan vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gençlerin kız kavgası cinayetle bitmişti! 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç.'yi önceki gün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Kocaeli’de “kız meselesi” iddiasıyla işlenen cinayette 2 kişi tutuklandı
ETİKETLER
#kocaeli
#kavga
#tutuklama
#cinayet
#gebze
#Kız Meselesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.