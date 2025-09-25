Gençlerin kız kavgası cinayetle bitmişti! 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Kocaeli'nde 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile 18 yaşındaki Yiğit T. ile arasındaki kız meselesi kavgasında kan dökülmüştü. Toprak Yiğitdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI MARKETTE ÖLDÜRÜLDÜ

17 Eylül'de Gebze'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile o sırada içeri giren 18 yaşındaki husumetlisi Yiğit T. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Toprak Yiğitdoğan vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç.'yi önceki gün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.