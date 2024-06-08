Meşhur Isparta gülü Çin'e açılıyor: Canlı yayında tanıttılar

08 Haziran 2024 17:09 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:18

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Isparta, gül hasat döneminde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yurtdışından gelen sosyal medya fenomenleri Isparta'nın marka değeri gülü tüm dünyaya tanıtıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 5 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dahu ve Aıxia ailesi, Gülbirlik ve Rosense'nin misafiri olarak Isparta'ya geldi.

Dahu ve Aıxia ailesi, Gülbirlik'te 3 sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptı. Ailenin canlı yayın konuğu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu.

ÜRETİM ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Başkan Başdeğirmen, Dahu ve Aıxia ailesi ve takipçilerine Isparta gülünü anlatarak, Çin halkını Isparta'nın güzelliklerini görmeye davet etti.

Dahu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Çin hakkındaki düşüncelerini sordu. Başkan Başdeğirmen, Çin'in ekonomik gücü fazla olan ülkeler arasında yer aldığını, üretim anlamında da önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

'ÇİN'DE MİSAFİRPERVERLİKLERİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'

Belediye Başkanlığından önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, o dönemde 3 kez Çin'e gittiğini anlattı. Başkan Başdeğirmen, “Fuarlara ve önemli merkezlere gittik. Gitme sebebimiz gülümüzle alakalı bilgileri daha iyi aktarabilmekti.

Uzak Doğuda şunu gördüm, gülün farklı bir anlamı var, oralarda gülü seviyorlar. Kıyafetlerde, kullandıkları objelerde gül motifleri var. Orada televizyonlara röportajlar verdik.

Ondan sonra oralardan daha çok misafir gelmeye başladı. Çin'den davetimizle televizyonlar buraya geldiler, bizim değerlerimizi anlattılar. Ondan sonra binlerce Çinli vatandaş Isparta'ya gezilere gelmeye başladı. Biz gittiğimizde de Çin'de misafirperverlikleri bizi çok etkiledi” dedi.

'DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE MAĞAZA AÇTILAR'

Gülün marka değerini artırmak amacıyla Gülbirlik ve diğer firmalarla çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Dünyanın en değerli ürünü gül, çiçekler arasında insanların en çok sevdiği tür gül. Gülü de endüstriyel olarak yetiştiren ve sunan en önemli şehir Isparta. Dünyanın en kaliteli gülünü üretiyoruz. Buranın iklimi bambaşka.

Gülbirlik çok güzel ürünler üretiyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Gülsuyu ve gül ürünlerini sizlere ulaştırmakta çok büyük katkıları var. Dünyanın birçok ülkesinde mağaza açtılar” şeklinde konuştu.