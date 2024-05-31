Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Tanesini 300 liradan satıyor

31 May 2024 12:07 - Güncelleme : 31 May 2024 12:08

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da afetzede vatandaşlar, yaralarını sarmaya devam ediyorlar. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Fidan Sönmez, kendi mesleği olan fizyoterapistliği 10 yıl yaptıktan sonra dünya turuna çıktı. Dünya turunda farklı ülkeleri gezen Sönmez, alternatif tedavileri hakkında eğitim aldıktan sonra ülkesine geri döndü. Yurt dışında tanıştığı eşiyle hayatını birleştiren Sönmez, 2021 yılında aldığı devlet desteğiyle aromatik yağlar üretim tesisini kurdu. Doğadan farklı bitkileri toplayarak doğal yollarla 5 çeşit kolonya üretmeyi başaran Sönmez, kolonyanın 100 mililitresini 150 TL ile 300 TL arasında satışa sunuyor. Defne, turunç, limon, karabaş ve murç bitkilerinden kolonya üretmeyi başaran Sönmez, Hatay’ın eşsiz bitkilerinden parfüm üretmek istiyor.

'EŞİMLE BİRLİKTE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK'

Eşiyle birlikte devlet desteğiyle tesisi hayata geçirdiklerini belirten Sönmez, “6 Şubat depremlerinde en derin uykudayken şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Dışarısı kapkara ve çok yağmurluydu ama hepimiz dışarıya kaçtık. Delfin Tıbbi Aromatik Yağlar Üretim evindeyiz. Burası 2021 yılında kurulmuş butik bir işletmedir. Ben fizyoterapistim, 10 yıl mesleğimi yaptıktan sonra dünya turuna çıktım. Dünya turu yaparken alternatif tedavi yöntemlerini deneyimleme şansı buldum. Eşimle yurt dışında tanıştık. Eşimle birlikte güçlerimizi birleştirerek ve bu iş yerini kurduk” dedi.

HER YERDEN TALEP YAĞIYOR

Eşiyle birlikte devlet desteğiyle tesisi hayata geçirdiklerini belirten Sönmez, “6 Şubat depremlerinde en derin uykudayken şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Dışarısı kapkara ve çok yağmurluydu ama hepimiz dışarıya kaçtık. Delfin Tıbbi Aromatik Yağlar Üretim evindeyiz. Burası 2021 yılında kurulmuş butik bir işletmedir. Ben fizyoterapistim, 10 yıl mesleğimi yaptıktan sonra dünya turuna çıktım. Dünya turu yaparken alternatif tedavi yöntemlerini deneyimleme şansı buldum. Eşimle yurt dışında tanıştık. Eşimle birlikte güçlerimizi birleştirerek ve bu iş yerini kurduk” dedi. Bütün illere satışımız olabiliyor. Aynı zamanda kooperatifle de işbirliği içerisindeyiz. Her yere satışımız mevcut. Ürettiğimiz kolonyaların 100 mililitresi 150 - 300 TL arasında değişiyor. Bizim için Samandağ’daki bitkileri işlemek önemli ve değerlidir. Bizler yurtdışından bitki getirip karışım yapmak yerine burada yetişen veya hak ettiği değeri görmeyen bitkileri işlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.