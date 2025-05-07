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 | Özge Sönmez

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Planı olanlar dikkat: Sağanak yağış için gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Gök gürültülü sağanak yağışın yurdun büyük kısmında etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 11:12

Dondurucu geçen kış ayının ardından bir türlü bahar gelmek bilmedi. Nisan ayında da devam eden soğuk havalar yavaş yavaş yurdu terk etmeye başladı. Mayıs ayının ilk günlerinde etkisini göstermeye başlayan kavurucu sıcaklar adeta yaz havası estirdi. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükselirken, bazı bölgelerde de sağanak yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Alınan verilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Planı olanlar dikkat: Sağanak yağış için gün verildi

PLANI OLANLAR DİKKAT: HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ülkede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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