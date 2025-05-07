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 | Sule Altinel

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu

Meteoroloji'nin son raporuna göre, öğlen saatlerinden itibaren birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu tahmini...

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 06:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmint ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu

SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il 7 Mayıs 2025 hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde artmaya devam edecek.

İŞTE İL İL 7 MAYIS HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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