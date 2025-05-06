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 | Baran Aksoy

Bu yaz nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanından rahatlatan açıklama

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, bu ay itibarıyla sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek. Peki yazın Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak mı? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, TGRT Haber'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 17:18

Türkiye genelinde yağışlı geçen nisan ayının ardından mayıs ayında hava durumunun nasıl olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bahar mevsimi henüz tam anlamıyla etkisini göstermiş değil.

MAYIS AYINDA BİZİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Soğuk ve yağışlı geçen nisan ayının ardından, vatandaş güneşli ve sıcak havaya kavuşmak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncen hava durumu raporuna göre; bu ay itibarıyla sıcaklıklar yükselecek. Peki, mayıs ayında bizi nasıl bir hava durumu bekliyor? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, TGRT Haber'e konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yaz nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanından rahatlatan açıklama

YARINA DİKKAT! DAHA DA ARTACAK

Sıcak havanın ayın 12'sine kadar artarak devam edeceğini aktaran Tek, "Sıcak havayı bu süre boyunca iliklerimizde hissedeceğiz" dedi. Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisiyle toz taşınımı da olduğunu söyleyen Tek, toz taşınımının yarın etkisini artıracağını söyledi.

Bu yaz nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanından rahatlatan açıklama

BU YAZ SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK MI?

Son iki sene Türkiye'nin sıcak hava dalgalarına çok fazla maruz kaldığını söyleyen Tek, "Bu sene o kadar çok sıcak bir yaz görünmüyor. Ama arada bir iki gün sıcak hava dalgası olabilir" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1919745215729954937

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