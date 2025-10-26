Menü Kapat
20°
 Ümit Buget

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

Meteoroloji, 26 Ekim Pazar gününün hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Hatay, Sivas, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon ve Van'da sağanak, Erzurum ve Kars'ta karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; pazar gününde yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

BÖLGELERDE

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

