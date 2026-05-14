Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre, bugün ülkenin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Bugün başlayacak olan kuvvetli sağanak tüm yurda yayılacak. Kuvvetli sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek. İşte 14 Mayıs Perşembe güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 07:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan verilerde ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Perşembe günü için ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklendiğini duyurdu.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ve bazı çevrelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
39 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce) kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
Bazı bölgelerde (İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor

39 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (°C)DurumNotlar
MARMARAGenel-Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
MARMARAÇANAKKALE12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
MARMARAİSTANBUL13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
MARMARAKIRKLARELİ10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
MARMARASAKARYA15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
EGEGenel-Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar iç kesimlerde yerel kuvvetli olacak. İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
EGEA.KARAHİSAR12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
EGEDENİZLİ15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
EGEİZMİR17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
EGEMUĞLA11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
AKDENİZADANA16°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
AKDENİZANTALYA17°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
AKDENİZBURDUR12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
AKDENİZHATAY16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
İÇ ANADOLUGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
İÇ ANADOLUANKARA12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLUESKİŞEHİR11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLUKONYA14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLUNEVŞEHİR11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yağışlı geçecek. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
BATI KARADENİZGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
BATI KARADENİZBOLU10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYerel kuvvetli yağış bekleniyor.
BATI KARADENİZDÜZCE15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
BATI KARADENİZKASTAMONU9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
BATI KARADENİZZONGULDAK15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYerel kuvvetli yağış bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZARTVİN10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
ORTA ve DOĞU KARADENİZSAMSUN14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYerel kuvvetli yağış bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZTRABZON15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
DOĞU ANADOLUGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin kuzey batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
DOĞU ANADOLUERZURUM4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
DOĞU ANADOLUKARS4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
DOĞU ANADOLUMALATYA12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı-
DOĞU ANADOLUVAN8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu-
GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel-Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUMARDİN17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu-
GÜNEYDOĞU ANADOLUSİİRT16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞANLIURFA16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu-

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir'İn güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta kAradeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çirkin dizisi sezon finali tarihi kesinleşti! Fenomen proje çok yakında ekranlara veda ediyor
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatıldı
CHP heyetine asansör şoku! Yarım saat mahsur kaldılar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.