Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan verilerde ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Durum
|Notlar
|MARMARA
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|12°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|MARMARA
|İSTANBUL
|13°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|MARMARA
|KIRKLARELİ
|10°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|MARMARA
|SAKARYA
|15°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|EGE
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar iç kesimlerde yerel kuvvetli olacak. İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|12°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
|EGE
|DENİZLİ
|15°C, 25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
|EGE
|İZMİR
|17°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|EGE
|MUĞLA
|11°C, 22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|AKDENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|16°C, 25°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|AKDENİZ
|ANTALYA
|17°C, 22°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|AKDENİZ
|BURDUR
|12°C, 22°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|AKDENİZ
|HATAY
|16°C, 24°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|İÇ ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|12°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ESKİŞEHİR
|11°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|KONYA
|14°C, 25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|NEVŞEHİR
|11°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçecek. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|10°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|DÜZCE
|15°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|BATI KARADENİZ
|KASTAMONU
|9°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|BATI KARADENİZ
|ZONGULDAK
|15°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|12°C, 26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|ARTVİN
|10°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|SAMSUN
|14°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|TRABZON
|15°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|DOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölgenin kuzey batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|4°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|DOĞU ANADOLU
|KARS
|4°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|DOĞU ANADOLU
|MALATYA
|12°C, 25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|-
|DOĞU ANADOLU
|VAN
|8°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|12°C, 27°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|MARDİN
|17°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|SİİRT
|16°C, 26°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|ŞANLIURFA
|16°C, 29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|-
