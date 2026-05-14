Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan verilerde ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Perşembe günü için ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklendiğini duyurdu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ve bazı çevrelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 39 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce) kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Bazı bölgelerde (İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.

39 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Durum Notlar MARMARA Genel - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. MARMARA ÇANAKKALE 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. MARMARA İSTANBUL 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - MARMARA KIRKLARELİ 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - MARMARA SAKARYA 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - EGE Genel - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar iç kesimlerde yerel kuvvetli olacak. İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. EGE A.KARAHİSAR 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak. EGE DENİZLİ 15°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak. EGE İZMİR 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. EGE MUĞLA 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AKDENİZ Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. AKDENİZ ADANA 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. AKDENİZ ANTALYA 17°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. AKDENİZ BURDUR 12°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. AKDENİZ HATAY 16°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - İÇ ANADOLU Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. İÇ ANADOLU ANKARA 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İÇ ANADOLU KONYA 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sabah saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İÇ ANADOLU NEVŞEHİR 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Öğle saatlerinden sonra yağışlı geçecek. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. BATI KARADENİZ Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. BATI KARADENİZ BOLU 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. BATI KARADENİZ DÜZCE 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - BATI KARADENİZ KASTAMONU 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - BATI KARADENİZ ZONGULDAK 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - ORTA ve DOĞU KARADENİZ Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ ARTVİN 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - ORTA ve DOĞU KARADENİZ SAMSUN 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ TRABZON 15°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - DOĞU ANADOLU Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bölgenin kuzey batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. DOĞU ANADOLU ERZURUM 4°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - DOĞU ANADOLU KARS 4°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - DOĞU ANADOLU MALATYA 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - DOĞU ANADOLU VAN 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu - GÜNEYDOĞU ANADOLU Genel - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU MARDİN 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu - GÜNEYDOĞU ANADOLU SİİRT 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞANLIURFA 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu -

