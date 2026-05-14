CHP heyetine asansör şoku! Yarım saat mahsur kaldılar

Gaziantep'te sendika ziyareti için bir iş merkezine giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in de aralarında bulunduğu heyet, arızalanan asansörde mahsur kaldı. Aşırı yükleme uyarısı veren asansör bozulunca içerideki partililer panik yaşadı. Servis ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu asansörün kapıları açılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özetle